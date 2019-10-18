Черкесск, 18 октября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии начался отопительный сезон. Он стартовал 16 октября в ряде учреждений города Черкесска. Среди них дошкольные образовательные учреждения и школы, а также объекты здравоохранения, пишет РИА Карачаево-Черкесия.

Отопление

В городской администрации рассказали, что в ближайшее время будет запущена система отопления в многоэтажных жилых домах горожан. Для старта отопительного сезона все готово.

«По данным министерства строительства и ЖКХ республики, готовность жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда в городах и районах Карачаево-Черкесской республики к осенне-зимнему периоду 2019−2020 гг. составляет 100%», — пишет РИА КЧР.

Как сообщало ИА REGNUM в настоящее время в субъектах Северного Кавказа установилась теплая погода. В дневные часы температура воздуха превышает +20 — +25°С. Жители многоэтажек в таких условиях не настаивают на включении отопления.

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