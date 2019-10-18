Симферополь, 18 октября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В Крыму остаётся нерешённым вопрос тарифов на железнодорожные перевозки. Об этом 18 октября во время выездного заседания круглого стола комитета Госдумы по энергетике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Crimearw.ru «Крымская железная дорога»

«Есть вопросы, связанные с тарифной политикой Крымской железной дороги, но думаю, в рамках такого совещания и при поддержке федеральных органов власти, мы найдём пути решения данных вопросов», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК сообщил о намерении властей Крыма заключить с Татарией соглашение о поставке топлива на полуостров.