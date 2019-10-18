Санкт-Петербург, 18 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Власти Петербурга отказываются пускать митинг против переезда СПбГУ на одну из центральных площадок города. Об этом сообщают заявители, передает 18 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Организаторами митинга решили выступить члены партии «Яблоко», они указали три желаемые площадки для акции в защиту науки, образования и культуры: площадь Ленина, которая является официальным гайд-парком Петербурга; Пионерскую площадь и площадку у театра «Балтийский дом».

Однако Смольный не счел возможным согласовать ни одну из них, взамен предложив протестующим отправиться в отдаленный Удельный парк.

«Туда мы не пойдем», — сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский, один из заявителей митинга.

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Напомним, ректорат СПбГУ выступает за проект переезда вуза из центра Петербурга в единый кампус, который намереваются построить на полях бывшего совхоза «Детскосельский» на окраине Северной столицы за 45 млрд рублей. Противники проекта уверены, что сумма вырастет минимум вдвое за годы строительства, а сама затея призвана лишь для «распила» бюджетных средств.

Открытое письмо против переезда СПбГУ из центра Петербурга подписали тысячи человек, среди которых сотни преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников, а также других представителей высшей школы.