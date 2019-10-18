Аддис-Абеба, 18 октября, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Эфиопии объявило, что второй этап национальной программы по улучшению качества медицинских услуг в сельских районах страны был запущен в более чем 1600 медицинских пунктах по всей стране. Об этом стало известно на 21-м ежегодном совещании по обзору сектора здравоохранения, которое открылось в Аддис-Абебе. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

(сс) UNMEER. Simon Ruf Медицинское обследование

Программа повышения качества здравоохранения в сельских районах во включает в себя повышение квалификации работников здравоохранения до четвертого разряда медицинских сестер, а также обновление и расширение медицинских пунктов. Программа также предусматривает оснащение медпунктов необходимым оборудованием и расходными материалами, перевод базовых услуг на местный уровень.

Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман отметил, что второй этап программы повышения качества здравоохранения в основном сосредоточен на создании качественных услуг здравоохранения и развитии инфраструктуры в сельских районах. По его словам, на данный момент прошли курсы повышения квалификации для более чем 23 000 работников здравоохранения.

Амир добавил, что Эфиопия будет оставаться образцовой страной для остального мира благодаря реализации программы по повышению качества здравоохранения.