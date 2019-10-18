Симферополь, 18 октября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. С нового года в правительстве Крыма начнёт работу комитет по делам молодёжи. Об этом на своей странице в Facebook 18 октября сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

«Данный комитет должен будет заниматься проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан, и начнёт свою деятельность с 1 января 2020 года. Давно настало время более активно вовлекать молодёжь в процесс управления республикой, поскольку именно из них будет формироваться кадровый резерв управленцев», — отметил Аксёнов.

По его словам, в составе комитета будут действовать управление по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, управление по организации работы с нормативно-правовыми документами, управление поддержки молодёжных инициатив и общественных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики сообщали, что большое обновление состава крымского правительства возможно к концу календарного года, когда будут подводиться итоги выполнения ФЦП и других программ, реализуемых на полуострове.

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