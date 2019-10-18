Рига, 18 октября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии за первые девять месяцев 2019 года указывают на то, что уровень рождаемости в стране займёт исторически самую низкую отметку с того момента, когда стала вестись подобная статистика. Об этом, как передает портал LSM, сообщил демограф Илмар Межс.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

«По сравнению с беби бумом 80-х и 90-х годов сегодня в Латвии рождается в два раза меньше детей и правительство должно что-то предпринимать для изменения ситуации», — считает Межс.

По его словам, в текущем году в Латвии родилось на 550 детей меньше, чем в 2018 г. Он отметил, что как и в других странах ЕС, в Латвии, женщины рождают первенца ближе к 30 годам.

Согласно докладу ООН, к 2050 году численность жителей Латвии составит всего 1,479 млн человек, к 2100 году — 1,114 млн. Сейчас в Латвии проживает 1,9 млн человек, в 1991-ом их было 2,5 млн.