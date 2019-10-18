Коломна, Московская область, 18 октября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Подмосковье планирует вложить около 1 млрд долларов в создание комплексов переработки отходов (КПО). Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в регионе хотят построить 12 комплексов, сообщает 18 октября РИАМО.

Министерство экологии и природопользования Московской области Около 1 млрд долларов вложат в строительство комплексов переработки отходов в Московской области

По словам губернатора, строительство КПО является стратегически важным стандартом. Деньги на комплексы выделят в течение 2020−2021 годов.

«КПО — это очень серьезные инвестиции. В Московской области не будет свалок. У нас будет 12 таких современных комплексов», — заявил Воробьев на открытии первой линии сортировочного цеха комплекса переработки отходов «Юг» в селе Мячково.

Как, в свою очередь, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, комплекс «Юг» будут расширять, увеличивая мощность на 40%. Стоимость «Юга» составляет 3,5 млрд рублей. Всего планируется построить четыре подобных комплекса.

«На следующий год мы должны полностью сдать все четыре комплекса. Кроме этого, строятся еще четыре завода, которые будут сжигать «хвосты». На них мы потратим 150 млрд. Это четыре московских и один в Казани», — отметил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области заключили 49 новых договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).