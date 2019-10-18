Белград, 18 октября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич считает, что не вся территория односторонне отделившегося от республики края Косово и Метохия принадлежит Сербии. Об этом он заявил 17 октября в эфире телеканала Pink.

Duma.gov.ru Александр Вучич

«Я не cобираюсь лгать людям и говорить, что всё это наше, что мы легко сможем вернуть это и станем героями. Я этого не выношу, потому что это простые решения, которые обычно ведут в пропасть. Я говорю людям, что не всё Косово наше, но и не всё принадлежит им», — сказал Вучич.

Он в очередной раз заявил о необходимости достижения компромисса и невозможности такого решения по Косово, при котором албанцы получат всё, а Сербия всё потеряет.

Вучич также отметил, что Сербия продолжает путь в Европейский союз, но при этом никому не позволит поставить под вопрос свою дружбу с Россией или Китаем.

Напомним, неделей ранее новый глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Косово не сможет стать полноценным государством до тех пор, пока его не признают Россия, Китай и Индия. При этом он констатировал, что переговоры по нормализации отношений между Белградом и Приштиной слишком растянулись, и заявил о необходимости работать над созданием условий для их скорейшего возобновления.