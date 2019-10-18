Барнаул, 18 октября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В Алтайский край временно пришла «зима». Во всяком случае об этом свидетельствуют данные сайта алтайских синоптиков, которые сообщили, что в ближайшие трое суток (19−21 октября) столбик термометра понизится с — 5 °C до — 11°С.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Осень на Алтае

В эти дни в отдельных районах региона ожидаются небольшие, а в южных и предгорных районах — умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, гололёдные явления. Возможно установление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица, предупредили в Алтайском гидрометцентре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 октября, в Алтайском крае резко похолодало, пошёл снег, а потом Барнаул накрыло метелью. На дорогах образовались большие автомобильные пробки.

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