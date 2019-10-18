Санкт-Петербург, 18 октября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Ленинградской области 18 октября внесен проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и Законодательного собрания Ленинградской области

Согласно проекту, доходы областного бюджета в 2020 году составят 141,8 млрд рублей, в 2021 году — 150,1 млрд рублей, в 2022 году — 151,9 млрд рублей. Расходы бюджета в 2020 году — 149,8 млрд рублей, в 2021 году — 158,7 млрд, в 2022 году — 156,5 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2020 и 2021 годах составит 6%, к 2022 году снизится до 3%.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента, 23 октября состоится так называемое «нулевое» чтение бюджета в форме депутатских слушаний. Первое чтение бюджета запланировано на 8 ноября, второе — на 3 декабря, третье, завершающее — на 10 декабря 2019 года.

«Нам крайне важно до рассмотрения главного финансового закона региона в первом чтении скрупулезно его изучить, чтобы в итоге принять взвешенный бюджет, сохраняющий социально-экономическую стабильность в Ленинградской области», — сказал спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

По его словам, «рост экономики Ленинградской области превышает прогнозный план, что дает возможность расширять социальные и целевые программы».

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Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в ближайшие три года большая часть расходов областном бюджета вновь будет направлена на социальную сферу.

Помимо традиционных расходных статей, впервые в бюджете будут предусмотрены средства на выплату компенсаций родителям при отсутствии мест в детских садах, на льготный проезд пенсионеров и студентов из Ленинградской области по территории Санкт-Петербурга, на отчисления в фонд «Дом.рф» для помощи в достройке проблемных объектов долевого строительства. Также будут выделены средства на расселение ветхого и аварийного жилья, которое не вошло в госпрограммы.

«Мы выходим на 2020 год с самым стабильным бюджетом за всю историю Ленинградской области. Сегодня мы имеем те цифры, о которых в 2012 году могли только мечтать», — сказал губернатор о проекте бюджета региона на 2020−2022 годы.