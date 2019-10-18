Барнаул, 18 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Резкое похолодание на Алтае стало поводом для старта ежегодной профилактической операции «Отопление». Как сообщает сегодня, 18 октября, ГУ МЧС по Алтайскому краю, это связано с необходимостью контроля подготовки населения и организаций к холодному времени года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад в Барнауле

«С начала профилактической операции организовано 194 обследования котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива, проведено 195 противопожарных инструктажей с руководством и персоналом объектов. Распространено 1244 агитационных материала по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня, 18 октября, наступила «зима», хотя ещё неделю назад было «лето». Из-за снегопада в Барнауле возникли пробки, движение на главных магистралях затруднено. В ближайшие дни тоже будет по-зимнему холодно.

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