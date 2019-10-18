Москва, 18 октября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит правительство РФ подготовить национальную программу борьбы с суицидами, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Эдвард Мунк. Отчаяние (фрагмент)

«Пользуясь возможностью, я обращаюсь к правительству с предложением подготовить национальную программу борьбы с суицидами. Во всем мире среди причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний идет онкология, и только в России на втором месте «иные причины», среди которых ДТП, преждевременная смерть, самоубийства, отравление водкой. Вот социальные проблемы, которые мы обязаны решать в первую очередь», — заявил Миронов на пленарном заседании XXIII Всемирного Русского Народного Собора.

По его мнению, уровень самоубийств среди мужчин является закономерным результатом либеральных реформ, ведущих к разрушению социальных институтов общества и его самого главного начала — человека.