Барнаул, 18 октября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Похолодание и выпавший снег способствовали отмене особого противопожарного режима в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 18 октября, ГУ МЧС по Алтайскому краю, снижение класса пожарной опасности хоть и означает отмену официального запрета на посещение лесов и въезд, тем не менее пренебрегать правилами пожарной безопасности нельзя.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный ветер и снег накрыли Алтай сегодня, 18 октября. На дорогах Барнаула образовались сильные пробки. Похолодание сохранится и в ближайшие дни.

Читайте также: Барнаул накрыло метелью