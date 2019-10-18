Вашингтон, 18 октября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заставил американских дипломатов взаимодействовать с личным адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросам, связанным с Украиной. Об этом сообщает канал CBS News со ссылкой на показания посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.

Руди Джулиани

«Господин Трамп не дал [Сондленду] и другим другой возможности, кроме как работать с Джулиани», — сказано в сообщении Сондленда.

Дипломат также отметил, что, по его мнению, политику в отношении Украины должны определять дипломаты, а не личный адвокат президента США.

Сондленд сообщил, что, согласно информации о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая у него была, не упоминались ни экс-вице-президент США Джозеф Байден, ни его сын, ни компания Burisma, в которой тот работал.

Как сообщала газета The New York Times, ранее чиновник Бюро по делам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри объявили себя людьми, которые отвечают за политику в отношении Украины.

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