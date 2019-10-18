Москва, 18 октября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Россия оказалась удобным объектом для агрессии, так как она на нее не отвечает, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, США готовят новые санкции против Турции и новые санкции против России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«РФ не дает сдачи в ответ на агрессию. Мы не отвечаем, когда против нас вводят санкции. Мы не наносим ответного ущерба. Значит, когда кому-то хочется поразмяться и поиграть мускулами, то мы являемся безопасным и удобным объектом для агрессии, — сказал Делягин. — Поэтому в любой список нас будут включать просто через запятую. Причем обратите внимание — санкции против Турции это санкции против трех министров и двух министерств. Это не про турецкую экономику ни в малейшей степени».

Напомним, как сообщалось ранее, два американских сенатора Джим Риш и Роберт Менендес объявили о подготовке законопроекта о введении санкций в отношении Турции из-за ее военного вторжения на север Сирии, а также новых санкций против России за ее «вредоносные действия» в Сирии и поддержки президента Сирии Башара Асада.