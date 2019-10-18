В Ивановской области рассчитывают на льноводство
Москва, 18 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Инвестиции в экономику сельского хозяйства Ивановской области сегодня превысили показатели за последние несколько лет, вместе взятые. Об этом, как сообщили в пресс-службе Кремля, доложил президенту Владимиру Путину глава региона Станислав Воскресенский.
Глава региона также сообщил о росте индекса промышленного производства — на 2,4% за 8 месяцев 2019 года. Особо глава региона отметил восстановление работы крупнейшего в регионе предприятия «Автокран», который в 2019 году увеличил выручку на 73%. В регионе также заработали две территории опережающего развития для привлечения инвестиций.
Глава региона также добавил, что больше половины регионального продукта Ивановской области составляет малый и средний бизнес, поэтому в регионе сосредоточились на создании мер поддержки для бизнеса. Он привел такие данные: инвестиции в основной капитал предприятий малого и среднего бизнеса выросли за полгода на 17,9%, в целом по области — на 12%.