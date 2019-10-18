Барнаул, 18 октября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В связи с тем, что в Алтайском крае резко испортилась погода и выпал снег, ГУ МЧС по Алтайскому краю призывает водителей «переобуть» технику в зимнюю резину. Уведомление об том опубликовано сегодня, 18 октября, на официальном сайте ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад в Барнауле

«В Алтайском крае в предстоящие выходные сохранится неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Дождь, мокрый снег и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололёда и снежного наката», — поясняют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зима ворвалась на Алтай сегодня, 18 октября, хотя ещё неделю назад в регионе было «лето». Утром в Барнауле наблюдали редкие снежинки, а в обед город накрыло настоящей метелью. Она весьма сильно затруднила движение на дорогах, в центре образовались огромные автомобильные пробки.

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