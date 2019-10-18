Ярославль, 18 октября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. В Ярославской области 17 октября жители бывшего военного городка поселка Бурмакино остались без газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители поселка.

Pixabay.com Газовая плита

Газоснабжение прекратилось более чем в 20 многоквартирных домах от двух до пяти этажей, в которых проживают около 500 человек. В местной администрации местным жителям сказали, что газа не будет около двух недель.

По данным источников ИА REGNUM, газоснабжение прервалось из-за технических проблем на газораспределительном пункте, который принадлежит Минобороны. Коммунальные проблемы в Бурмакино возникают не в первый раз.