Хараре, 18 октября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Цена на хлеб, второй по потреблению продукт в Зимбабве, резко подскочила на 60% из-за роста издержек производства. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации пекарей Зимбабве.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

Глава Национальной ассоциации пекарей Зимбабве Денис Уала заявил, что цены на топливо и электроэнергию, а также отключения электроэнергии, которые вынудили производителей использовать дизельные генераторы, вызвали рост стоимости производства хлеба.

«Производство не может компенсировать эти расходы, поэтому нам пришлось увеличить цену», — сказал Уала агентству Reuters.

Хлеб теперь стоит 15 долларов Зимбабве ($0.97) за буханку, по сравнению с 9,45 долларов ($0,65) Зимбабве во вторник, 15 октября.

По информации журналистов, Зимбабве импортирует большую часть своей годовой потребности в 400 000 тонн пшеницы, однако острая нехватка долларов сдерживает импорт. Хотя фермеры начали собирать пшеницу, по их словам, производство, как ожидается, сократится. В стране уже отмечается дефицит хлеба, передают корреспонденты.