Калуга, 18 октября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Порядка 340 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек погибли и 419 получили травмы, было зарегистрировано на территории Калуги за девять месяцев 2019 года. С участием нетрезвых водителей произошло 29 ДТП: четыре человека погибли и 46 пострадали. За это время в областном центре сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 919 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 18 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

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Госавтоинспекция Калуги продолжает сплошные проверки водителей на состояние опьянения. 18, 25 октября и 1 ноября на территории областного центра состоится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которых сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранном участке дороги.

«В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение не соответствует обстановке, ему будет предложено пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости ‑ и на употребление наркотических веществ. Если водитель не вызывает подозрений, то ему будет разрешено продолжить движение», — сказала Екатерина Линькова.