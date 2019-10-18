Владивосток, 18 октября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. По итогам сентября 2019 года реализация новых автомобилей на Дальнем Востоке упала на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

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Всего там было продано за месяц около 1248 новых машин. Причем количество проданных за сентябрь 2019 года авто отечественных марок уменьшилось на 23%, до 177 экземпляров, а количество иномарок сократилось на 12%, до 1071 единицы.

Самой популярной маркой на дальневосточном авторынке вновь стала японская Toyota, продажи которой за месяц выросли на 2% и составили 337 экземпляров. А самой продаваемой моделью авто на Дальнем Востоке стал в сентябре внедорожник Land Cruiser (90 проданных авто; +25%).

Вторую строчку в марочном топе занял южнокорейский бренд Hyundai, чьи продажи в сентябре составили 156 экземпляров — на 3,7% ниже прошлогоднего результата. Замыкает тройку лидеров отечественный бренд Lada с результатом 118 проданных авто, что на 10,6% меньше, чем показатель продаж 2018 года.

Четвертое и пятое места заняли KIA (113 шт.; — 1,7%) и Nissan (91 шт.; — 32%).

Напомним, в начале октября 2019 года японская компания Toyota представила обновленную версию кроссовера C-HR.

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