Минск, 18 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии никогда не думало и не ставило себе целью вхождение страны в состав Европейского союза (ЕС). Об этом 18 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Академии управления при президенте Белоруссии.

President.gov.by Посещение Академии управления при Президенте Республики Беларусь

«Никогда об этом ни я, ни мое правительство не думали и цели такой не ставили», — приводит агентство БелТА ответ Лукашенко на соответствующий вопрос одного из представителей ЕС.

При этом белорусский лидер отметил, что раз такой вопрос был задан, то он где-то сформировался и подчеркнул, что в случае вступления его страны в ЕС там бы не имели никаких проблем с Белоруссией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 октября президент Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным заявил, что «Россия для меня — это идеология, и её из меня не выбить».