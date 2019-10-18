* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 октября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. 17 октября бывший вице-президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Юнус Кануни заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обосновывает проведение своей политики, включающей в себя террористическую деятельность, сопротивлением иностранной агрессии и защите ценностей ислама, но на деле это лишь слова, которые используются для прикрытия.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Мохаммад Юнус Кануни сделал это заявление в ходе своего выступления на семинаре «Мир, свобода и благополучие», проведенного в столице страны Организацией экономических и правовых исследований Афганистана.

Бывший вице-президент добавил, что представление Афганистана как страны, находящейся под оккупацией, и оценка движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как религиозной группы, борющейся с захватчиками, являются неправильным восприятием реальности.

Мохаммад Юнус Кануни также подчеркнул, что все усилия, направленные на установление прочного мира в стране, должны возглавляться афганским правительством.