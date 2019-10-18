Анкара, 18 октября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Информация о продолжающихся обстрелах турецкими военнослужащими курдских формирований в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии не соответствует действительности, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете, — сказал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет».

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что столкновения и обстрелы в районе сирийского города Рас-эль-Айн вновь возобновились, вопреки договоренности между Турцией и США о прекращении военной операции «Источник мира» в Сирии.

Кроме того, по данным издания Rudaw, представители сирийских курдов сообщили, что войска Турции нарушили режим перемирия, объявленного по договорённости между Анкарой и Вашингтоном, и ведут обстрелы городов на севере Сирии.

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