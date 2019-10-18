Калуга, 18 октября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 18 октября, состоялось открытие производственной базы МБУ «Строительное монтажно-эксплуатационное управление». В мероприятии приняли участие руководители области и города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли новую базу МБУ «СМЭУ»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в связи отсутствием в городе предприятий с техническим оснащением, необходимым для осуществления качественного содержания городских территорий, было принято решение о модернизации МБУ «СМЭУ». С 1 октября текущего года уборка всех городских дорог в 100-процентном объеме осуществляется силами городского бюджетного учреждения. За счет средств городского бюджета на условиях финансового лизинга приобретено 117 единиц техники, из них 36 — это специализированные дорожные машины обеспечивающие уборку автомобильных дорог, а также 14 тракторов, автосамосвалы, погрузчики и техника для выполнения работ по ямочному ремонту. На новой производственной базе будет организовано 3 участка: участок по уборке, участок БДД, участок диспетчерского обслуживания.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли новую базу МБУ «СМЭУ»

«Благоустройство города, создание комфортной городской среды и поддержание порядка и чистоты на городских территориях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Успешное решение этих задач способствует повышению качества жизни горожан, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Открытие новой базы МБУ «СМЭУ» призвано силами муниципальных служб обеспечить содержание дорожной сети и повысить эффективность уборки города. Уверен, что работа в этом направлении будет продолжена, а муниципальные учреждения смогут достойно выполнить стоящие перед ними задачи. Хочу также поздравить работников МБУ «СМЭУ» с наступающим Днём работников дорожного хозяйства и пожелать им дальнейших успехов».