Москва, 18 октября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В случае прямых поставок газа на Украину, цена топлива может быть на 20% ниже текущей, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 18 октября, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Он отметил, что украинской стороне следует определиться, будет ли она закупать газ напрямую у России, или нет, а также какие объёмы ей нужны.

«Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — рассказал Миллер.

Он добавил, что в данный момент Украина закупает практически тот же российский газ, но через европейских посредников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов призвал власти Украины возобновить прямые закупки российского газа. Он напомнил, что во время прошлой встречи депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром России, речь шла о возможном снижении цены на газ на 25%.