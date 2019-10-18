Грозный, 18 октября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Инвестпроект в сфере овцеводства будут реализовывать предприниматели из Саудовской Аравии в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Местом реализации проекта станет Веденский район.

Иван Айвазовский. Овцы. 1858

«Реализация проекта позволит создать свыше пятидесяти новых рабочих мест, а также будет способствовать развитию животноводства в Чечне», — цитирует премьер-министра Муслима Хучиева пресс-служба главы региона.

Как отметил Кадыров, в настоящее время к Чечне «проявляют усиленный интерес многие зарубежные инвесторы и компании», в том числе бизнес из Саудовской Аравии. Необходимо повышать инвестиционную привлекательность, создавая все условия для иностранных партнеров, подчеркнул Кадыров.