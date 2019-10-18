Москва, 18 октября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. На субсидии малому и среднему предпринимательству в проекте бюджета Москвы на 2020 год заложено 3 млрд рублей. Об этом 18 октября заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

Во время обсуждения в Мосгордуме проекта бюджета столицы на 2020 год и плановый период депутат законодательного собрания города Елена Шувалова (КПРФ) потребовала назвать сумму «безвозмездных субсидий олигархам и бизнесу». В ответ руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова сообщила: «В законопроекте о бюджете Москвы нет субсидии олигархам. Нет такой строки».

После этого Шувалова уточнила вопрос, пояснив, что имела ввиду субсидии предпринимателям, которые, по её мнению, являются скрытой помощью «олигархам».

"Каждый представитель МСП обрадовался, что его назвали олигархом. На субсидии предпринимателям заложено 3 млрд рублей. Это субсидии на компенсацию затрат на оборудование, на открытие своего бизнеса, сертификации продукции, участие в выставках. И это всё малый и средний бизнес», — ответил депутату Фурсин.