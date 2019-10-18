Вашингтон, 18 октября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Facebook разрабатывает меры защиты несовершеннолетних от злоумышленников и педофилов. об этом 18 октября сообщила газета Financial Times.

Ребенок за компьютером

Глава отдела безопасности компании Антигона Дэвис рассказала, что соцсеть работала над созданием этих механизмов последние несколько лет. Она отметила, что компания продолжит эти разработки, поскольку планирует и дальше реализовывать план введения шифрования сообщений пользователей.

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Напомним, в июне 2019 года глава компании Марк Цукерберг заявил, что в будущем она планирует ввести систему шифрования сообщений пользователей на всех своих платформах. Власти США выступили с критикой этой инициативы, один из их аргументов заключался в том, что это позволит педофилам общаться с детьми и будет препятствовать работе правоохранительных органов в соответствующем направлении.