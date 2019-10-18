Газовый контракт с Украиной может быть продлён — глава «Газпрома»
Москва, 18 октября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Контракт на транзит газа между Россией и Украиной может быть продлён, если к концу 2019 года Киев не успеет полностью перейти на европейское законодательство в сфере регулирования энергетики. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 18 октября, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что Украина хочет перейти на европейское законодательство, а именно Третий энергетический пакет. Однако, это требует создать независимую газотранспортную компанию, а также независимый орган, регулирующий его деятельность.
На вопрос Медведева о том, что думает по этому поводу украинская сторона, глава «Газпрома» ответил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские эксперты обвинили главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в затягивании создания компании «Оператор ГТС Украины». Глава ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец считает, что Коболев намеренно тормозит процесс лицензирования газотранспортного оператора.
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