Ярославль, 18 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Ярославский областной суд обязал принять к рассмотрению дело о выплате компенсации жителям Ярославского района, которые воспользовались услугами частной неотложной помощи, не дождавшись приезда «Скорой».

Машины «Скорой помощи»

В июле 2019 года «Скорая помощь» была вызвана к пожилому мужчине, проживающему в Ярославском районе. У него случился сердечный приступ. Однако после часового безрезультатного ожидания семье пришлось вызвать платную службу неотложной помощи.

Услуги частной «Скорой» обошлись в 3 820 рублей. Родственники мужчины обратилась в суд с требованием взыскать с регионального департамента здравоохранения и «Скорой помощи» ущерб в виде оплаты услуг платной скорой помощи и компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Ярославский районный суд в рассмотрении иска отказал, но после решения областного суда обязан рассмотреть дело.