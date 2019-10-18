Красноярск, 18 октября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. То, что в России, наконец, озаботились вопросами избыточного потребления пластика, это огромный плюс. Однако огульный запрет — это неправильно, считает руководитель общественной организации «Зелёная Дружина» Артём Речицкий (Красноярск).

Marco Verch Пластиковые пакеты

Комментируя информацию о возможном запрете пластиковых пакетов в России, собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что, в первую очередь, нужно фокусироваться на сборе и последующей переработке пластиковых отходов.

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«Если инициатива будет принята, и Роспотребнадзор скажет, что мы отказываемся от пластиковых пакетов, соответственно, тот бизнес, который делал эти пакеты, может перепрофилироваться именно на переработку, на повторное использование пластика. На самом деле, то обстоятельство, что пластик долго разлагается, это, конечно, большая проблема. Но, с другой стороны, многие другие проблемы пластик решил. Это касается и медицины, одноразовых шприцов. По большому счёту, пластиковые упаковки очень удобны. Надо просто разумно их использовать и, ещё раз подчеркну, сфокусироваться на их переработке. В целом эту задачу, конечно, надо решать, потому что мы уже просто завалились пластиком», — подчеркнул Артём Речицкий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России задумались о полном запрете на продажу пластиковых пакетов. По данным «Известий», соответствующий законопроект готовит Роспотребнадзор. Сначала их продажа будет поэтапно сокращаться, а затем может быть введён полный запрет.

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