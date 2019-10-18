Санкт-Петербург, 18 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Стоимость 1 квадратного метра жилья в новостройках Санкт-Петербурга в сентябре 2019 года составила 116 372 рубля, увеличившись на 8 472 рубля по сравнению с прошлым годом. Такие данные сообщила ГК Active на основе анализа рынка.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

В третьем квартале текущего года петербургский рынок массового жилья, на который приходится 85% от общего количества предложений, заметно оживился. За три месяца квартиры выросли в цене на 2,6%, в денежном выражении это составило 3 002 рубля за 1 кв. м.

Доля однокомнатных квартир составляет 46% от общего числа предложений, на двухкомнатные приходится 30%, на трехкомнатные квартиры — 18%.

Лидируют по количеству предлагаемого жилья в новостройках Приморский район (17%), Выборгский (14%) и Московский (13%) районы. Следом идут Красносельский и Невский районы — 12% и 11% соответственно.

«Некоторые застройщики уже анонсировали повышение цен в октябре 2019 года. Однако аналитики департамента оценки ГК Active говорят, что объективных факторов для подорожания квартир нет», — отмечают в компании.