Кемерово, 18 октября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Кузбассе с начала текущего года добыто 183,6 млн тонн угля, в сентябре добыто 22,3 млн тонн (сентябрь 2018 — 22,1 млн тонн), сообщает департамент угольной промышленности администрации региона.

Вагон с углем

Открытым способом добыто 121,9 млн тонн угля (с начала 2018 — 123 млн тонн), подземным — 61,7 млн тонн (с начала 2018 — 67 млн тонн).

Из этого объёма коксующихся марок — 56,4 млн тонн (с начала 2018 — 53,3 млн тонн), энергетических марок — 127,2 млн тонн (с начала 2018 — 136,7 млн тонн).

Конечным потребителям поставлено 16,9 млн тонн кузбасского угля.