Церкви Западной Европы принесут в РПЦ демократию?
Киев, 21 октября, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Несмотря на то, что раскольники на Украине с уходом Петра Порошенко несколько приутихли, ссору между Москвой и Фанаром это никак не разрешило. О том, какой мощный контрудар нанесла Московская Патриархия на европейском театре церковных действий своему константинопольскому супостату, и почему проблем от этого выигрыша будет больше, чем можно себе представить, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.
«Автокефальная украинская церковь», несмотря на неприятие её самим украинским людом, остается вражеским сценарием, который может быть пущен в ход в любой момент и практически любым заинтересованным политиком. Противостояние же между Москвой и Фанаром пополнилось недавно крупной победой Московской Патриархата, к которому присоединились не согласившиеся с Константинополем православные русские Церкви в Западной Европе. Целая Архиепископия — более ста приходов — решила присоединиться к РПЦ МП на правах полноценной автономии, «сбежав» из-под юрисдикции Фанара.
Конечно, событие впечатляющее, всё-таки Западная Европа — это не Украина, но в западноевропейскости может таиться и неприятный в будущем сюрприз для РПЦ МП. Приходы ведь пришли не сами по себе, а вместе со своими прихожанами, а прихожане эти — продвинутые европейцы, у которых всё не как у привычных ко всему русских православных. Достаточно сказать, что в западноевропейских православных церквях даже миряне допущены к управлению и решению принципиальных вопросов жизни приходов и епархии, а клир и правящий архиерей назначаются на свои места в результате выборов. То, к чему привыкла РПЦ МП, выглядит на этом фоне пережитком Средневековья и диким клерикализмом. Так что приобретение Московским Патриархатом весомой части Западной Европы приятно, но в то же время тревожно.
Читайте подробности в статье Марьяна Сидорива «Украинские церковные дела: русская месть».