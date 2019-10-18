Симферополь, 18 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Сотовые операторы Крыма отменили ограничения скорости мобильного интернета для абонентов МТС, которые приобрели сим-карты за пределами полуострова. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в министерстве внутренней политики, информации и связи РК.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в Крыму

«Ситуация с нормализовалась. Операторы устранили все проблемы, связанные с повышенной нагрузкой на сеть, и восстановили трафик», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у владельцев сим-карт оператора МТС, приобретённых за пределами Крыма, на полуострове значительно снизилась скорость интернет-соединения.