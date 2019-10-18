Санкт-Петербург, 18 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Общая сумма штрафов предприятий, занимающихся уборкой петербургских улиц, может достигнуть почти 1 млрд рублей по делу об ограничении конкуренции. Такое предположение высказал 18 октября заместитель главы УФАС по Санкт-Петербургу Вячеслав Тукаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Невском проспекте

«Так как сумма контрактов очень большая, то оборотная сумма штрафов тоже будет значительная. Даже не десятки, а сотни миллионов, может быть, даже в районе миллиарда рублей», — заявил Тукаев.

Управление полагает, что комитет по благоустройству Петербурга и предприятия СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс» нарушили несколько пунктов закона о защите конкуренции, заранее поделив территории Петербурга между собой, проводя формальные конкурсы и не допуская туда другие организации.

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УФАС выписало предписания указанным предприятиям и комитету, в дальнейшем будут возбуждены административные дела, а компании будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, УФАС в ходе расследования изучило 39 торгов с 2016 по 2019 год на общую сумму в 24 млрд рублей. Заявителями по делу выступили прокуратура Петербурга и депутат Закобрания Максим Резник.

Напомним, на днях глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, который занимал этот пост все эти годы, ушел в отставку по собственному желанию.