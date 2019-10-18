Сухум, 18 октября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Абхазии министерство обороны республики провело командно-штабное мобилизационное учение со 2-м отдельным мотострелковым батальоном и комплектующими военными комиссариатами на тему: «Приведение 2-го отдельного мотострелкового батальона в боевую готовность «Полная». Планирование и совершение марша в район сосредоточения. Организация боевого слаживания. Планирование и организация оборонительного боя». Об этом 18 октября сообщает пресс-служба оборонного министерства Абхазии.

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Целью учений заявлено достижение боевого слаживания органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки состава и техники из запаса.

В ходе учений офицеры получили практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решения командиров резервных частей и подразделений на оборону.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 8 по 18 октября в Абхазии проходит полевой выход артиллерийских частей и подразделений вооруженных сил с выполнением боевых стрельб.