Смоленск, 18 октября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Торговый центр Leroy Merlin — международной компании, специализирующейся на продаже строительных материалов, — планируется открыть в Смоленске в третьем квартале 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе администрации области по итогам визита на площадку строительства губернатора Алексея Островского. Строительство ТЦ ведется на улице Кутузова в Заднепровском районе.

Пресс-служба администрации Смоленской области Глава Смоленской области ознакомился с ходом строительства нового ТЦ

Соглашение о сотрудничестве по строительству в Смоленске торгового центра «Леруа Мерлен» было подписано главой региона и руководством компании в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Объем заявленных инвестиций — 1,4 млрд рублей, регион получит 150 новых рабочих мест.

Как сообщил губернатору заместитель директора ООО «Монолитстрой-Плюс» Сергей Никонов, работы ведутся в соответствии с графиком. В конце декабря планируется приступить к внутренним инженерным работам, ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2020 года. Сергей Никонов особо отметил комфортность работы в регионе, хорошо налаженное взаимодействие с органами власти.

Директор по развитию ООО «Леруа Мерлен Восток» Елизавета Лисюкова в беседе с главой региона рассказала о том, что сотрудникам нового ТЦ предложат расширенный социальный пакет: добровольное медицинское страхование, компенсация расходов на питание, льготная ипотека и другие бонусы.

Как доложил заместитель начальника департамента инвестиционного развития региона Станислав Кулажников, смоленские производители уже вовлечены в реализацию проекта — материалы для строительства закупаются в регионе. Глава региона высказал предложение о привлечении к поставкам продукции в новый магазин смоленских поставщиков.

«Я с удовольствием или на своем уровне, или, если будет достаточно, на уровне подчиненных готов продолжить диалог по поводу привлечения смоленских поставщиков для продажи их продукции в вашем магазине в Смоленске», — сказал Островский.