Москва, 18 октября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Совместная с Россией работа по созданию для Китая системы раннего предупреждения о ракетном нападении принесет хорошие результаты, выразил надежду посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Мы надеемся на хорошие результаты, обязательно будет хороший результат», — цитирует ТАСС китайского дипломата.

По его словам, данная система имеет оборонительный характер, она будет гарантировать безопасность Китая, не нанеся ущерба безопасности других стран, уточнил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать Китаю помощь в создании системы предупреждения о ракетном нападении, включающей большие наземные радары и спутники раннего предупреждения.

Глава государства отметил, что такими системами на сегодняшний день располагают только Россия и США и воплощение такого замысла кардинальным образом повысит обороноспособность КНР.

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