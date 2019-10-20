Москва, 21 октября, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Пенсионная реформа, содержание и способ проведения которой оказались весьма разрушительны для реноме российского правительства и президента, продолжает будоражить умы экспертов и широкой общественности. Какие вообще бывают пенсионные системы, в чем их различие и чего хотел бы, по-видимому, добиться в этом смысле народ российский, рассказывает автор ИА REGNUMГерман Садулаев.

ИА REGNUM В ожидании закрытия фонтанов. Летний сад, Санкт-Петербург

Во всем широком спектре вариантов, которые используются в пенсионном обеспечении разных государств, можно выделить два крупнейших варианта. Это вариант накопительный, когда отчисления работающего скапливаются в некотором пенсионном фонде, а после используются для обеспечения старости отчислявшего. И второй вариант, когда деньги на обеспечение пенсионера берутся не из его предшествующих накоплений, а из заработка ныне трудящихся. Первый вариант считается более типичным для США, второй для Европы.

Оба пути содержат свои подводные камни, способные значительно осложнить жизнь пенсионера и даже перевести его в разряд неимущих. Последний случай возможен, если фонд, в котором накапливаются пенсионные отчисления, заигрался в биржевые игры и прогорел, а учитывая, что такого рода фонды зачастую вынуждают играть на бирже законодательным образом, то при определенной ловкости рук чиновников и бизнесменов опасность «кризисов» и «рыночных неудач», которые перекачают деньги из фонда в карманы ловкачей, весьма велика.

Отъём толики доходов работающих в пользу неработающих, как это демонстрирует Европа, также несет в себе угрозу того, что самыми «хорошими» трудящимися в таком случае оказываются юговосточные гастарбайтеры, как бы безропотные и как бы работящие. Только вот в один непрекрасный момент эти качества могут обернуться отменой прав коренного населения, как это потихоньку уже происходит в отдельных европейских регионах. Жители России не хотят ни первого, ни второго варианта, а считают, что социальное государство обязано обеспечивать человеку тот самый базовый доход (о котором так много разговоров в современном мире), начиная с определенного возраста. И хотя государство всеми силами пытается оттолкнуть от себя эту идею, возможно, она самая разумная?

Читайте подробности в статье Германа Садулаева «Кто отобрал пенсии и справедливость в России».