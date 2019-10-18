Ярославль, 18 октября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление, согласно которому стоимость проездных билетов в общественном транспорте вырастет с 1 ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

Проездной билет на месяц в зависимости от спецификации подорожает на 200−300 рублей. Так проездной на три вида транспорта подорожает с 1600 до 1900 рублей, на один вид — с 1100 до 1350, на два — с 1400 до 1700.

Ранее в Ярославле подорожала стоимость одной поездки — с 23 до 28 рублей.