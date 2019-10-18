Рим, 18 октября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Отказ от начала процедуры приёма Албании и Северной Македонии в Европейский Союз является «исторической ошибкой», заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

«Вечер 17 октября запомнится исторической ошибкой, — цитирует ТАСС Конте. — Мы пытались убедить всех, что это преимущественно мусульманское сообщество с европейской культурной базой представляет огромное богатство».

По его словам, Евросоюз должен был открыть возможность для свершения давнего стремления этих стран, поскольку речь шла не о приёме, а о начале процедуры приёма.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета ЕС о начале процедуры приема Албании и Северной Македонии в 2019 году прошло накануне, 17 октября. Лидеры стран не смогли договориться по данному вопросу.

Вместе с тем, согласно результатам опроса, 47,7% македонцев считают, что ЕС не назначит даты начала переговоров с их страной в этом году, ещё 17,5% граждан Северной Македонии не делают никаких прогнозов, и лишь 34,8% ожидают от Брюсселя начала переговоров.

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