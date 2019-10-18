Ростов-на-Дону, 18 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Ростовской области сократилось поголовье свиней, коз и овец. Это следует из доклада Ростовстата «Состояние животноводства в хозяйствах всех категорий на 1 октября 2019 года», передаёт ИА REGNUM.

suetot Овцы

Так, поголовье свиней составило 366,3 тыс. голов, сократившись на 6,6% к уровню прошлого года, поголовье овец и коз — 1 млн 174,2 тыс. голов, сократившись на 4,5%.

Вместе с тем поголовье крупного рогатого скота составило 634,7 тыс. голов (рост 1,5%), в том числе поголовье коров — 296,9 тыс. голов (плюс 2%).

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ростовская область намерена нарастить производство говядины. Договорённость о сотрудничестве министерства сельского хозяйства и продовольствия региона и Национального союза производителей говядины была достигнута на выставке «Золотая осень-2019».