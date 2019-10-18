Заринск, Алтайский край, 18 октября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Публикация ИА REGNUM о шестерых приёмных детей, которые в течение четырёх лет подвергались моральным и физическим унижениям со стороны опекуна, помогла не только возбудить уголовное дело, но и добиться ареста обвиняемой.

СУ СК РФ по Алтайскому краю Опекун, которому предъявили обвинение в истязании приёмных детей

Как следует из официальной публикации СУ СК РФ по Алтайскому краю, суд счёл достаточными основания следствия, чтобы поместить жительницу Старокопылово (Заринский район Алтайского края) — опекуна шестерых детей — под домашний арест. Также известно, что теперь лично этой женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Кроме того, как пояснила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики и проверить информацию о наличии родственных связей с обвиняемой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее 15-летняя девочка Лиля и 17-летний подросток Алексей обратились в редакцию ИА REGNUM после того, как отчаялись узнать о судьбе своих младших братьев и сестёр, всё ещё пребывающих у жестокого опекуна, который долгое время истязал физически и морально троих мальчиков и трех девочек, родителей которых лишили родительских прав.

СУ СК РФ по Алтайскому краю Приёмные дети, над которыми долгое время издевался опекун. Алтайский край

Подростки рассказали, что более года жили в доме, где была всего одна маленькая комната на шестерых, что работать приходилось за еду, новую одежду — выпрашивать, а за любую провинность могли отхлестать резиновым шлангом. Чтобы дети не шалили, их поили психотропными препаратами. Но, несмотря на неоднократные жалобы, опека не реагировала на происходящее. В настоящее время все приёмные дети у жестокого опекуна изъяты.

Ранее новый опекун девочки Лилии — Людмила Кириенко — выразила огромную благодарность за профессиональную работу и внимательность к пострадавшим детям, которые демонстрирует бригада следователей СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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