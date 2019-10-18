Киев, 18 октября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Час вопросов к правительству Украины прошёл более эффективно, если бы вместо министров на вопросы отвечал известный американский финансист Джоржд Сорос, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, сообщил 18 октября телеканал 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Из всего, что можно было бы услышать в этом зале от власти, идеально было бы, если бы пришёл лично господин Джордж Сорос, или кто-то из его представителей, и просто рассказал, куда они, собственно, движут страну», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что столь огромное количество законопроектов, принимаемых Верховной радой, скорее всего, написано под диктовку внешних сил.

«Нет, это был внешний источник. И я уверен, что источник этих законопроектов вообще находится не на Украине», — подытожил Волошин.

Напомним, по мнению украинских СМИ, Джордж Сорос при помощи своих структур оказывает больше влияние на политические процессы на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в стенах Верховной рады Украины состоялся час вопросов правительству, на котором прозвучал ряд заявлений, касающихся, в частности, амнистии участников гражданской войны в Донбассе и энергетической зависимости Украины от России.

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