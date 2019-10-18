Пекин, 18 октября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Выработка электроэнергии в Китае возросла в сентябре на 4,7% в годовом исчислении, что на 1,7 процентного пункта опережает темпы августовского роста, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Выработка электроэнергии достигла 590,8 млрд киловатт-часов в августе, сообщили в Национальном бюро статистики. Угольная электроэнергия вновь начала свой рост в сентябре, взлетев на 6% в годовом исчислении. Гидроэнергетика и ветроэнергетика упали по выработке на 1,1% и 7,9% соответственно.

Выработка ядерной энергии также показала замедление темпов роста до 17,9% в сентябре относительно 21,2% в августе в годовом исчислении. Солнечная энергетика нарастила выработку на 5,5 процентного пункта до 19,4%.

За первые три квартала 2019 года выработка электроэнергии в Китае увеличилась на 3% в годовом исчислении до 5,3 трлн киловатт-часов, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем за первую половину года.