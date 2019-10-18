Калуга, 18 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Калужской области более семи миллионов рублей вложено в создание благоустроенного парка отдыха на месте заброшенного пустыря в посёлке Воротынск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в региональном министерстве строительства и ЖКХ, работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Admoblkaluga.ru Более семи миллионов рублей вложено в создание благоустроенного парка отдыха на месте заброшенного пустыря в посёлке Воротынск.

В 2019 году завершился первый этап строительства парка, в ближайшее время его развитие будет продолжено. В перспективе парк соединится со спортивной школой. Здесь появится крытая сцена и место для народных гуляний. Также общественное пространство будет наполнено спортивными и игровыми комплексами. Сегодня новый парк, который, возможно, будет носить имя князя Воротынского, уже стал местом отдыха посельчан.

В 2019 году в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе участвуют 57 муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше тысячи человек. Финансирование из бюджетов всех уровней составляет 439,1 млн рублей. Уже завершены работы по 210 дворовым и 84 общественным территориям, что составляет 95% от запланированного объема, а всего в 2019 году в области должно быть благоустроено 215 дворов и 92 общественных пространства.