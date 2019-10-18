Челябинск, 18 октября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В Челябинской области при прокуратуре работает «горячая линия» по поводу сбора денег с родителей учащихся. С начала нового учебного года на неё поступило 16 обращений, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

В ходе проверок были выявлены нарушения. Так, в Карабаше родители учащихся должны были помогать материально образовательным учреждениям. После вмешательства прокуратуры в локальные акты были внесены изменения.

А в лицее № 97 Челябинска в бланках заявлений на выдачу аттестатов указывались суммы долгов по добровольным пожертвованиям. Прокурор Челябинска внёс представление главе горкома по делам образования. Директора образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, на поборы в школах и детсадах граждане жалуются часто. Впрочем, в некоторых случаях информация о нарушениях закона не доходит до прокуратуры — население предпочитает платить, опасаясь возможным проблем своим детям.