Ярославль, 18 октября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отменил частное постановление судьи Красноперекопского суда Андрея Курапина, обращенное к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд

Судья требовал от Генеральной прокуратуры прекратить практику препятствования рассмотрению уголовных дел в особом порядке. По мнению судьи, существует некое распоряжение о том, чтобы в особом порядке рассматривался лишь определенный процент уголовных дел.

В документе, попавшем в СМИ, эмоционально говорилось о том, что такая практика приводит к затягиванию рассмотрения дел при том, что суды и так перегружены.

Прокуратура обжаловала частное постановление судьи в Ярославском областном суде, который отменил его. Это означает, что Генеральная прокуратура не должна рассматривать этот документ и как-либо реагировать на него.

Более того, Ярославский областной суд, рассматривая апелляцию прокуратуры, также вынес частное постановление.

«Вынесено частное постановление в адрес председателя Красноперекопского районного суда, в котором обращается внимание на допущенные нарушения процессуального законодательства при вынесении частного постановления», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.